U përfol se ishte ‘në lidhje’ me Bleron, modelja Vjosa Pllana konvertohet në katolike

Modelja e njohur Vjosa Pllana ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetin social TikTok një moment të rëndësishëm të jetës së saj përmes një videoje, duke treguar se është konvertuar në fenë katolike.

Vjosa, e cila ka fituar një numër të madh ndjekësish, ka marrë reagime të shumta për këtë vendim të rëndësishëm që e ka ndërmarrë në jetën e saj.

Kohë më parë, Vjosa a qenë e përfolur për një lidhje të mundshme me këngëtarin Blero, pas publikimit të disa fotove ku dukeshin shumë të afërt. Megjithatë, modelja e kishte mohuar këtë thashethem.

Në një postim në “Instagram Story”, Vjosa sqaroi se ajo dhe Blero janë vetëm miq, duke hedhur poshtë spekulimet për një lidhje romantike.

“E kam parë që një lajm ka shkuar viral. Puna e Bleros, që jam me të në lidhje. Nuk është e vërtetë! Unë me të s’kam qenë në lidhje kurrë, e as nuk jam. Kështu që jam beqare njerëz. Mos m’u gjuani tash. Bëj hajgare. Veç desha ta konfirmoj dhe të tregoj se qysh është puna”, tha ajo.