U paragjykua dhe u “kryqëzua” në BB VIP, Top Channel lë në hije Arjola Demirin (FOTO LAJM)

Arjola Demiri është padyshim nëj ndër personazhet publik që tërheq një audiencë të madhe në ekranin shqiptar, edhe pse imazhi i saj i një nënë të divorcuar me tre fëmijë ishte një ndër më të gjykuarit gjatë “Big Brother VIP”.

Prandaj a nuk ju bën edhe ju çudi mungesa e Arjola Demirit në “Dancing ëith The Stars”, ku janë zgjedhur personazh si Megi Pojani apo Ilir Dushkaj (barist). Pa patur asgjë me këta të fundit të cilët gjithashtu janë figura publike mjaft të ndjekura, por jo nëse i krahasojmë më Arjola Demirin dhe lidhjen e saj me televizionin Top Channel.

Prandaj kjo (mos)përzgjedhje e motrave Hoxha përbën mjaft habi, e për me tepër te ndjekësit e Arjola Demirit.

Aktorja Arjola Demiri së fundmi ka publikuar disa fotografi në Instagram dhe shihet që është shndërruar si personazhi i filmit të famshëm “Malena”, i luajtur nga aktorja Monica Bellucci. Demiri shfaqet në super formë, e veshur me të zeza dhe me flokë të valëzuara./albeu.com/