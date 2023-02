“U dhunova psikologjikisht”/ A ishte Luizi shkaku i largimit të parpritur të Valbonës nga Big Brother VIP

Që në ditët e para qëndrimi në “Big Brother” i Valbona Memës nuk ka qenë i lehtë. Ajo u përfshi ndebat me Maestron që në momentet e para të hyrjes në BBVIP ku edhe u shpreh se dëshiron të lerë shtëpinë e famshme. E njëjta situatë ka ndodhur edhe ditët e fundit ku ajo u vu përball të ashtëquajturit “gjyq publik” nga Luizi i cili i kërkoi llogari pse votoi Olta Gixharin për lider shtëpie.

Këtë situatë këngëtarja e ka pritur në gjendje të rënduar psikologjike ku sërish është shprehur e gatshme për tu larguar nga BB VIP.

Por sot ajo ka lënë me të vërtetë shtëpinë dhe arsyeja nuk ka qenë as Luizi e as Maestro.

Përmes një zarfi, Vëllai i Madh njoftoi largimin e Valbonës nga shtëpia. Largimi i saj i papritur ndodhi për shkak se ajo ka një familjar të shtruar në spital.

Pas leximit të zarfit, Valbona la shtëpinë dhe u takua vetëm me Oltën dhe Luizin. Banorëve u erdhi keq nga largimi i Valbonës dhe i thanë asaj se do takohen jashtë.

Televotimi i së shtunës anulohet automatikisht. Në nominim këtë javë ishin Olta, Kristi, Dea, Tani dhe Armaldo./albeu.com/

Debati Luiz-Valbona në Prime:

Debati ka vijuar edhe gjatë spektakëlit të sotëm.

Valbona: U “dhunova”, askush nuk më mbrojti në ato moment. Unë nuk bëra asgjë. Më kuptoni.

Unë jam një femër që kam vuajtur në jetë. Nuk duhet të isha në bankën e gjykimit, sikur kisha bërë krim. Unë kam hyrë me guximin e një femre,artisteje. Jam gjetur para një goditjeje psikologjike.

Luizi: I kam shkuar tek koka dhe i kam thënë që dhe ti e ke vuajtur dyfish këtë gjë sepse ta kam thënë unë. Unë e kuptoj. Por nuk Iikam bërë kurrë presion. E kam pyetur disa herë dhe nuk me ka kthyer përgjigje.