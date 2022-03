U bë pjesë e emisionit sportiv, Beniada i përgjigjet sulmeve: Merr vesh nga futbolli sa gjyshja ime

Që kur ishte pjesë e “Big Brother VIP”, Beniada Nishani, mori ftesë që të bëhej pjesë e emisionit “Procesi Sportiv”. Pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, modelja e njohur e pranoi ftesën dhe tashmë është pjesë e saj.

Kur iu propozua ideja, Beniada tha se nuk merr vesh nga futbolli por shtoi se do mësojë rrugës, bashkë me gjuhën shqipe. E pavarësisht kësaj, në rrjetet sociale nuk mungojnë kritikat apo ironitë.

Kështu, që fundmi në disa foto që Beniada ka publikuar në “Instagram” nga emisioni, dikush i shkruan: “A merr vesh gjë nga futbolli apo di aq sa gjyshja ime”.

Ky koment i ka rënë në sy edhe Beniadës e cila i është përgjigjur me një emoji duke qeshur me lot. Duket se ajo vazhdon t’i marrë gjërat me humor dhe sportivitet.