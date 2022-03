Trixa nuk e harron dot, përmes këtij detaji ajo kujton Donaldin (FOTO LAJM)

Beatrix Ramosaj, është emri i këngëtares e cila ishte më e përfolura për muaj me radhë.

Së fundi ajo po merr vëmendje edhe me pushimet luksoze që ajo është duke i bërë.

Atje gjendet bashkë me shoqërinë, ku edhe po ndanë momente të bukura bashkë me to.

Por përtej kësaj, ajo si duket nuk mund të heq nga mendja Donaldin.

Përmes një storje të publikuar në “Instastory”, ajo ka kapur një detaj që ia kujton ish të dashurin.

Në skenë ishte një spiderman, personazh të cilin Donaldi e kishte favorizuar nga vegjëlia.

Donaldi dhe Trixa kishin krijuar lidhje brenda shtëpisë së “BBV”, por kjo lidhje nuk rezistojë edhe jashtë shtëpisë.