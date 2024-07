Tre javë pas lëndimit, Princesha Anne kthehet në detyrat e saj

Princesha Anne, motra e vogël e Mbretit Karli III, u rikthye këtë të premte në detyrat zyrtare, gati tre javë pasi u shtrua në spital, pasi u godit në kokë nga një kalë.

73-vjeçarja Anne, vajza e vetme e Mbretëreshës Elizabeth, kaloi pesë netë në spital pasi u plagos më 23 qershor. Kështu ajo u detyrua të shtynte angazhimet e saj, ndër të cilat ishte një udhëtim në Kanada.

Sot, megjithatë, princesha, e cilësuar shpesh si “anëtarja më punëtore” e familjes mbretërore, u kthye në detyrat e saj dhe mori pjesë në një garë kuajsh për personat me aftësi të kufizuara në Gloucester, në Anglinë perëndimore.

Princesha, e cila i do kuajt, ka qenë presidente e shoqatës bamirëse Riding for the Disabled Association, që organizon kampionatin që nga viti 1986.

Anna pësoi një lëndim në kokë ndërsa ecte në pronën e Gatcombe Park ku ndodhet shtëpia e saj