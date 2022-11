Tradhti dhe ndarje? Befason çifti i famshëm shqiptar, do të bëhen prindër për herë të parë (FOTO LAJM)

Çifti i blogerëve, Valdrina dhe Valdeti kanë qenë në qendër të vëmendjes ditëve të fundit pas një krize që përjetuan. Ata ndiqen nga më shumë se 400 mijë persona në rrjetet sociale dhe ndarja shkaktoi mjaft bujë.

Më pas, ata njoftuan pajtimin duke rrëfyer gjithçka se çfarë ndodhi mes tyre. Por, tani i kanë befasuar më shumë fansat me lajmin që kanë dhënë: së shpejti do të bëhen prindër.

“Nje kapitull e re te jetes tone do ja filloj mas 10 vite me ty ne anen tem pja nis kapitulli ma i bukur te jetes ❤️ sedi a jeni ju tshkokum amo na dyt se kem prit ket lajm edhe ekem mar shum vone vesh😅Faleminderit Allah per ket dhuraten ma te mir ne bot qe na dhurove💝”, shkruhet në postim.