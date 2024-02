“Ti e ke shumë të egër si stil”, agravon situata mes Rozës dhe Meritonit

Meriton Mjekiqi dhe Roza Lati janë përfshirë në një debat të ashpër mëngjesin e sotëm, për shkak të një pyetjeje që moderatori i drejtoi Rozës.

“A ke menduar ndonjëherë për treshe?”, e pyeti ai, ndërsa Roza refuzoi që të përgjigjet, teksa i tha Meritonit që nëse dikush do ta kishte pyetur Ilnisën a do bënte seks treshe ai do ta kishte përdorur këtë për të shkuar në finale.

Meritoni: A ke menduar ndonjëherë për treshe?

Roza: Pyetje provokative seksuale nuk kam bërë ndonjëherë.

Meritoni: Pse kur kufizohen pyetjet provokative, seksuale, inteligjente?

Roza: Kjo është shumë ofenduese, sepse ti do ta ngrije zërin që t’i ishte bërë kjo pyetja Ilnisës që të shkoje në finale.

Por mesa duket kunjat mes dyshes nuk kanë mbaruar ende për sot, pasi fjalori mes tyre ka agravuar në bisedën e tyre në kuzhinë ku Meritoni e ofendon rëndë Rozën dhe ajo më pas ia kthen me të njëjtën monedhë.

Meriton: Po ty po të pëlqej unë sot?

Roza: Po, por jo kur ha banane.

Meriton: Ai është stili yt oj zemër.

Roza: Jo, mesa pashë ti e ke shumë të egër si stil.

Meriton: Jo, s’kafshoj banane, se kështu i bie se po më ofendon.

Roza: Kaloj në term të keq, edhe po të kishe qenë duke kafshuar një mollë unë sot do të të thoja shumë keq e ha mollën. A the ti bananja të shkon ty? Kush ofendoi?

Meriton: Ai është stili jot zemër s’është i imi. Dallimi im është që kam banane.