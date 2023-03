“Ti e ke qejf”, Olta ia thotë në sy Kiarës dhe Kristit: Ju keni shumë kimi, më shumë se me Luizin (VIDEO)

Gjatë një bisede me Dean, Kristin, Kiarën dhe Qetsorin, Olta ka bërë një deklaratë të fortë. Sipas saj, Kristi ka qejf Kiarën.

Kristi u shpreh se Olta të njëjtën gjë i thotë për të gjitha vajzat e shtëpisë, ndërsa Kiara i tha me humor: Kush s’më do mua?!

Olta vazhdoi të këmbëngulte dhe iu tha dyshes në sy se ata kanë shumë kimi me njëri-tjetrin. Ajo shtoi se Kiara ka më shumë kimi me Kristin se me Luizin.

Olta: Ju të dy keni shumë kimi bashkë, kimi të paparë.

Kiara: Si miq po