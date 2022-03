Thanë se u ribashkuan, Bora Zemani bën lëmsh rrjetin: Je i shpifur (VIDEO)

Edhe për disa kohë, duket se çdo levizje e Bora Zemanit do të lidhet automatikisht me marrëdhënien e saj me Donaldin.

Por gjithsesi, kjo Borën nuk po e shqetëson, madje moderatorja së fundmi është shfaqur edhe në TikTok si për t’i dhënë me shumë material rrjetit.

Por ndryshe nga Instagrami, ku shenjat tregojnë se çifti është drejt ribashkimit, në “TikTok” Bora preferon ta refuzojë dhe injorojë Donaldin.

Një video së fundmi ku moderatorja shprehet se “i duket i shpifur” lidhet me deklaratën e Donaldit kur ishte brenda shtëpisë së Big Brother ku tha se vetja i duket i shpifr.

