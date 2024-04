Tha që Meritoni i ngacmoi të dashurën, Ilnisa komenton akuzat e Romeos: Jam kundër tij, është abuzuesi më i madh

Diskutime të forta mes Romeo Veshajt dhe Meriton Mjekiqit janë zhvilluar mbrëmjen e sotme në prime-n e Big Brother Vip 3, ku akuzat për njëri-tjetrin nuk kanë fund.

Këtë marrëdhënie të krisur e ka komentuar edhe partnerja e Meritonit, Ilnisa Agolli. Ajo tha se është kundra Romeos dhe se kur vjen fjala te loja, ai është abuzuesi më i madh.

Romeo: Me uli për te ngritur dike tjetër degradoi deri aty sa me ngacmoi të dashurën time. I them mos prek në familje dhe tek e dashura ky vazhdon dhe e bën. Ka ngacmuar Sarën e Bardhit nuk e linte rehat edhe Heidin. Ai do te mbahet mend për sherret me vajzat. Nuk e kuptoj dhe nuk me duket normale se ku arrin të shkoj njeriu vetëm për të qëndruar edhe pak në lojë.

Meritoni: Ka qen ky që gjithmonë nuk më ka ngritur asnjëherë ai i ka frik Eglën. Mua mi tha fjalët e fundit kur thjesht dhashë një opinion për një veprim të tij. Erdhi dhe drejtoj gishtin me uli poshtë.

Ilnisa: Edhe mua me vjen keq dhe jam e bindur që kjo marrëdhënie ka qenë e vërtet. Ky raport më lind një pikëpyetje. Jam kundra Romeos. Me kujtohet para se të hynte Egla si nuk është ndjerë se për hir të një loje nuk duhet te kalojmë vijën e kuqe vetëm për lojën Romeo është abuzuesi më i madh. Dhe ajo nuk është Egla por Vegla.