“Të padëshiruar”, zbulohen 2 personazhet e BBV 2 që Arbana Osmani nuk i ftoi në dasmë

Mbrëmjen e sotme në “Më lër të flas”ka qenë e ftuar Zhaklin Lekatari dhe Krist Dragoti, teksa kanë diskutuar për martesën dhe raportin që shqiptarët kanë me të.

Ndër të tjera vëllezërit Veshaj kanë ngacmuar të ftuarit e tyre duke i pyetur nëse Arbana i kishte ftuar në dasmën që pritet ta organizoj këtë fundjave në Itali.

Kristi dhe Zhaklina kanë pohuar se nuk janë të ftuar në dasmë.

Pjesë nga biseda:

Donaldi: A të kanë ftuar

Kristi: Si ta them… nuk më kanë ftuar

Romeo: Po ti Zhak?

Zhaklina: Jo, nuk më kanë ftuar

Donaldi: Po Arbri do jetë?

Zhaklina: Nuk e di

Donaldi: Po ç’është ky seksizëm?

Zhaklina: Nuk është seksizëm. Ka të bëjë me marrëdhënie personale, të cilat ndoshta me Arbrin i kanë më të zhvilluara dhe me mua pak më të largëta

Donaldi: Çfarë po thua, prisja të thoshe seksizëm

Kristi: Sepse Zhaklina është person ‘non grata’

Romeo: Nëse sonte të vjen një mesazh ‘të harruam fare, merr avionin dhe hajde

Zhaklina: Jo, sepse kam angazhime këtë fundjavë dhe nuk mund të ndërpres angazhimet e mia që të marr avionin dhe të shkoj