“Të jap dy javë kohë”, për çfarë vendosën “bast” shoku i Luizit dhe motra e Oltës?

Meridian Ramcaj, miku i Luizit dhe motra e Oltës, Greta Gixhari ishin të ftuar ditën e sotme në emisionin “Breaking” në Top News, ku kanë folur në lidhje me zhvillimet në Big Brother VIP.

Teksa ishin në diskutim në lidhje me hyrjen e aktores Eva alikaj, banorja më e re, Meridiani deklaroi se Olta do ketë përplasje me të, edhe pse sipas motrës së aktores, ato njihen nga jashtë dhe do jenë aleate në lojë.

“Unë të jap dy javë kohë dhe të them pas dy javësh Olta do zihet me Eva Alikajn. Olta e ka në natyrë që fillon e godet atë që i kthehet kundër dhe që nuk e afron dot afër vetes. Olta e ka vënë re që të gjithë i janë larguar dhe kanë ikur nga shtëpia. E shikon që gjithçka i kthehet në disfavor. Mos harrojmë se Dea është larguar pas thashethemeve që ka bërë Olta për nominimet.”- tha Meridiani.