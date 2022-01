Te gjithë të shqetësuar për gjendjen e Beatrix, Sara tregon kontaktin e fundit (FOTO LAJM)

Blogerja Sara Berisha njihet tashmë si ish-banore e “Big Brother VIP” e cila përjetoi një histori dashurie me DJ PM.

Ajo ka pasur marrëdhënie të mirë me Beatrix, e cila nuk është mirë emocionalisht dhe nuk ka reaguar aspak as në rrjetet e saj sociale që pas daljes nga shtëpia.

Në një pyetësor Sarën e pyetën nëse ka pasur komunikim me Trixën dhe aio tha se vetëm me mamanë e saj.

“Me Trixën personalisht jo, por kam shkëmbyer dy mesazhe me mamanë e saj për ta pyetur për gjendjen e Trixës”,– ka shkruar Sara.

Sara është shprehur dhe në “Fan Club” rreth trekëndëshit Bora-Beatrix-Donald.

Ajo ka thënë se, edhe pse e kishte parë puthjen midis Donaldit dhe Borës, ajo vuri re kiminë midis tij dhe Beatrix për një kohë të gjatë,

“Kur je aty brenda shihen gjërat ndryshe. Kam parë dhe para puthjes një lloj kimie midis Donaldit dhe Trixës. Nuk dua të flas për ndjenjat as të Donaldit, as të Trixës, por di që ata kanë patur shikime herë pas here me njeri-tjetrit dhe bënin ngacmime që dukeshin që nuk ishin aq miqsore.”- tha ajo.

Ndërkohë, moderatorja Dojna Mema i ka drejtuar një pyetje blogeres se kush mendon se do ta fitojë garën sipas saj.

“Do të doja që garën ta fitojë Donaldi ose Beniada; mendoj që do ta fitojë Donaldi. Ai ka qenë miku im më i mirë brenda shtëpisë dhe më ka mbështetur gjithmonë, ndaj tani do të jem unë mbështetja e tij kryesore, krahas familjes së tij.”- u përgijgj ajo.