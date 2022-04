Të gjithë flasin për rënien e flokëve të tij, Prince Harry: Jam i dënuar

Ndërsa xhironte një shfaqje televizive holandeze për të promovuar Lojërat Invictus, të cilat po zhvillohen këtë javë në Hagë, Princi Harry dhe dy burra të tjerë bënë shaka për rënien e flokëve të tyre. Ndërsa atleti holandez Bart van der Burg ishte duke u grimuar në ballin e tij, Princi Harry, 37 vjeç, tha: “Ke shumë më tepër për të bërë atje”.

Burri tjetër bëri shaka se “nuk do të duhet shumë kohë” para se edhe ai të bëhet tullac, por Princi Harry u përgjigj: “Por ti je më i ngadalshëm se unë. Unë jam tashmë…jam i dënuar”. Burri u përgjigj: “Ne kemi të njëjtin berber, mendoj”, – siç shtoi van der Burg, “Ne e quajmë atë një ‘fole zogjsh'”, batutë e cila shkaktoi hilaritet edhe te princi Harry.

Ashtu si vëllai i tij, Princi William gjithashtu ka bërë shaka me rënien e flokëve të tij. Në shtator të vitit 2017, William hyri në një kafene që ishte ngritur nga një organizatë bamirëse për të pastrehët për të ndihmuar të pastrehët të ngriheshin përsëri në këmbë. Teksa mbërriti në kafene, William shtrëngoi dorën me parukierët e burrave në vendin fqinj, duke bërë shaka me Taz Kabria: “Unë nuk kam shumë flokë, nuk mund t’ju jap shumë punë”.

Princi Harry ka qenë duke u lidhur me atletët e Invictus Games gjatë gjithë javës, nga përqafimet për fituesit e deri te përfshirja në aksion, lojërat pingpong dhe pjesëmarrja në kursin me pengesa të sfidës së vozitjes.

“Jeta është plot me dhurata dhe sfida të jashtëzakonshme, shumë që mund të shihen si mësime”, – tha Duka i Sussex në një intervistë të kësaj jave. “Me kalimin e kohës, kam mësuar se mënyra se si ne i qasemi mendërisht dhe reagojmë ndaj uljeve dhe uljeve, dhuratave dhe sfidave, është ajo që ndihmon për të përcaktuar rezultatin tonë” .