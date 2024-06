“Të dy kemi luajtur”, Baby G flet për ngacmimet me Dijonisin (VIDEO)

Baby G në një bisedë me Xhesikën foli rreth marrëdhënies së saj me Dijonisin. Fermerja u shpreh se ka bërë shaka me Dijonisin, pra e ka vetëm shok asgjë më shumë. Gjithashtu këngëtarja rrëfeu se të dy fermerët kanë luajtur me njeri-tjetrin si dhe siç tregon Baby G, ajo ka dashur të bëj show.

Pjesë nga biseda:

Baby G: Dijonisin e kam shok dhe jo më shumë se shok

Xhesika: Shok dhe boll e ka. Po që të ka ngacmuar i ka luajtur fenë këtë javë

Baby G: Të dy kemi luajtur. E kam pasur qejf për të luajtur, pse jo

Xhesika: Po pra po

Baby G: Ka qenë gallatë më shumë. Nuk do rri 24 orë serioze, kur jam në zyrë jam serioze, kur jam në show dua të bëj show. Më pëlqen si tip.