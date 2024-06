Taylor Hill flet për herë të parë për abortin e saj : Nuk isha gati, u ndjeva e shkatërruar

Taylor Hill ka zbuluar se ka kryer një abort tre vjet më pare, duke përshkruar kështu përjetimin e saj.

Modelja e Victoria’s Secret, e cila është e martuar me Daniel Fryer, foli në podkastin ‘On Purpose With Jay Shetty’ dhe fillimisht tha: ‘Rreth tre vjet më parë, pata një abort. Nuk kam folur kurrë më parë për të”.

Më pas ajo shpjegoi se ishte diçka që e kishte ndarë vetëm me familjen dhe miqtë e saj të ngushtë.

“Ishte një situatë vërtet, vërtet e çuditshme. Nuk është sikur po përpiqesha të bëja një fëmijë. Unë isha ende e fejuar me burrin tim. Nuk kishim në plan të kishim familje, as nuk e kuptova se si ndodhi”, tha ajo.

Duke qenë se nuk ishte në planet e saj të bënte fëmijë, ajo zgjodhi abortin.

Së fundi, ajo tha se ndërsa e dinte se koha nuk ishte e duhur dhe donte të besonte se çdo gjë ndodh për një arsye, ajo ishte absolutisht e shkatërruar që nuk u bë nënë.