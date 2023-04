“Tani ndjenjat vdiqën, do ta kuptosh kur …”, Efi kërkon finalen

Ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Kujtojmë, se nga nominimi i fundit u eleminua Elvis Pupa.

Ndërkohë, lufta sa vjen e bëhet edhe më e fortë dhe secili dëshiron fitoren, përfshirë edhe Efin.

Tani ndjenjat vdiqën. Do ta kuptosh kur të fitoj… Avash avash do pakësohemi, secili do shkojë në punë të vetë…