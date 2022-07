Surprizon me moshën! A do ta shohim në televizion? Vajza e Alketa Vejsiut tregon kritikat më të shpeshta nga moderatorja (FOTO LAJM)

Me dëshirën e saj, duke bërë profilin në Instagram publik, vajza e Alketa Vejsiut është bërë pjesë e jetës publike dhe e medivae gjithashtu. Duket se edhe publiku ka mjaft interes për jetën e bukuroshes duke qenë se në vetëm pak muaj në Instagramin e saj u shtuan rreth 20 mijë ndjekës.

Por gjithesi nuk dihej shumë për jetën e saj. Vetëm se fundmi Nikol ka bërë një bisedë me ndjekësit e saj ku ka zbuluar shumë.

Ajo çfarë ka çuditur më shumë ndjekësit është mosha e Nikol e cila bie disi në kundërshtim me pamjen e saj. Ajo është vetëm 15 vjeç dhe ka zbuluar se në 26 janar mbsuh 16, shkruan Albeu.com.

Nikol ka zbuluar për ndjekësit e saj se po ndjek studimet në Londër për me shumë mundësi pë veten, por “Shqipërinë nuk am zëvëndëson dot asnjë vend tjetër”, shprehet ajo. Me gjasa nuk do ta shohim ndonjëherë ne televioz, pra nuk do të ndjek rrugën e nënës së saj, pasi Nikol tregon se televizioni nuk eshte fushe e saj.

Ndjekësit gjithashtu janë kurioz dhe e kanë pyetur mbi kritikat që Alketa Vejsiu i bën më shpesh.

“Bëj me më pak volum qerpikët. Dil më natyrale në foto. Mos e ul veten për njëri, tregohu me edukatë dhe me mend në kokë”, ka shrkuar Nikol.

E dikush tjetër e ka pyetur nëse konsumon cigare, por Nikol ka treguar se nuk e ka provuar kurrë./albeu.com/