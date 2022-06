Surprizë për fansat, Luana Vjollca dhe MC Kresha bëhen bashkë, ç’do të sjellin

Luana Vjollca po e tregon çdo ditë e më shumë se është e fokusuar te muzika. Gjatë kësaj periudhe, ajo lancoi projektin e ri “Thuaje”, përmes të cilit ndau edhe shumë rrëfime personale.

Mirëpo, duket se Luana nuk është mjaftuar me kaq, pasi këtë herë do të vijë me një bashkëpunim. Sipas Prive, ajo do të sjellë këngën e radhës në bashkëpunim me reperin MC Kresha.

Mësohet se ata janë duke realizuar edhe xhirimet e videoklipit, ndonëse akoma nuk është konfirmuar ende asgjë nga dyshja.