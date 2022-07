Stresi reagon pasi bëri për spital reperin: I dërgova videot kërcënuese në Prokurori, nuk morën asnjë masë

Stresi ka folur për herë të parë për sulmin ndaj BMT-së pak ditë më parë. Përmes një videoj live me Kozakun, reperi është shprehur se nuk e ka prekur me dorë, por njerëzit e tij kanë marrë masa për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme dhe sharjeve publike që ka marrë.

“Ne i kemi inat kërcënimet, sepse kemi motra, vëllezër, nënë, baba, dalin nëpër Tiranë, ku iu merret vesh këtyre se janë njerëz të çmendur, kërcënojnë: ‘Do të vras’, ‘Po jetoj për të ardhur në Shqipëri për të të vrarë’. Ne kur e marrim vesh që janë në Shqipëri pastaj, veprojnë njerëzit se unë as nuk e kam prekur me dorë atë legen”, tha Stresi.

Më tej, reperi thekson se organet kompetente kanë qenë në dijeni pasi ka dërguar videot dëshmuese por nuk janë marrë me rastin.“Këta kopilët e shtetit nuk shohin kërcënimet e tjetrit, por vijnë e pyesin; ‘Pse e ke rrahur’. E kam rrahur o vëlla sepse ti si shtet nuk je i aftë të mbrosh robin tënd.

Unë i kam dërguar videot në Prokurori dhe iu kam thënë: ‘Shikoni se ky njeri është 40 vjeç, më merr në telefon nga Italia, më thotë që do të vij në Shqipëri dhe do të q* robtë e shtëpisë, ty, babait, nënës tënde do ju vras’, tani shoh që vjen në Shqipëri dhe s’merret asnjë lloj mase, si qenka ky muhabet kështu”, tha reperi.