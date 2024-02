Stresi reagon ashpër ndaj Sara Gjordenit: Le një super djalë jashtë që po priste dhe puthesh me Bardhecin

Arkimed Lushaj – Stresi ka bërë një reagim në lidhje me veprimet e banores së Big Brother VIP Albania 3, Sara Gjordeni.

Ai u shpreh ashpër pasi tha që modelja ka lënë jashtë një lidhje dhe se me besim e kishte lejuar të hynte brenda, ndërkohë që ka krijuar një raport të ri me reperin Bardhi.

Reperi i njohur duket të jetë irrituar pas bisedës së Sarës me Erjolën, ku po fliste për të dhe që tregoi se mban një kryq të tij.

Postimi i plotë i Stresit :

“Le një super djalë jashtë që e priste dhe me besim e lejoi të futej në Big Brother dhe pastaj flet në oborr me Erjolën që i mban kryqin që i ka dhuru dhe shpreson që ai të fitoi sot në ‘boks’..puthet dhe e kërkon llogari Bardhecit thu se ka tre vite me të, çdo gjë vetëm e vetëm për famë dhe për të vazhduar të rri në Big Brother.