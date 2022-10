Sot pret të bëhet nënë, e njihni moderatoren e famshme shqiptare rreth 25 vite më parë (FOTO LAJM)

Moderatorja shumë e dashur nga publiku, Einxhel Shkira i ka dhënë mundësinë fansave të saj në Instagram, të bëjnë pyetjet që dëshirojnë.

Mirëpo, dikush i ka kërkuar një foto nga fëmijëria dhe ajo nuk ka nguruar ta postoj. Einxhel shfaqet e qeshur mes luleve dhe duket se tiparet i ruan ende në ditët e sotme, edhe pse vitet kanë kaluar.

Kujtojmë që moderatorja është një personazhet më të komentuar të momentit, pasi bashkë me partnerin Dj Dagz priten të bëhen shumë shpejt prindër. Ata do të bekohen me një djalë.