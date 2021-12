“Sot i çela sytë”, Adriana Matoshit iu desh të përballej me ndjekësit sapo doli nga operacioni (FOTO LAJM)

Artistja, Adriana Matoshi pak pasi fitoi betejën dytë me tumorin, duke kaluar me sukses operacionin në tru nuk ka hezituar të suportojë shoqen e saj, Arjola Demiri e cila është pjesë e Big Brother Vip!

Matoshi është bërë aktive në rrjete sociale për të, duke i lënë një koment në një postim të Arjolës “Drita jeme dashnia jem e pakufi! T’du me shpirt ylli më i bukur”, ka shkruar ajo.

Por një ndjekësi i cili ka qenë në pritje të një ragimi të Adrianës për shëndetin e saj i shkruan:

“Gjithë ato lutje që i bëme për shëndetin tend,nuk ishe ne gjendje me bo një postim, me ju tregu ketij populli per gjendje tënde mbas operacionit!!!”.

Adriana nuk e ka lënë pa një përgjigje komentuesin duka i shkruar:

“Ditën kur unë u shtriva në spital, Arjola kishte kendu për mu, sot i çela syt pak dhe morra telefonin, gjeja e parë qe pashe ishte Arjola. Nesër besoj qe forcohem e koncentrohem per me shkru dicka nga shpirti”, koment ky që e bëri ndjekësin të reflektojë dhe t’i urojë shërim sa më të shpejt./albeu.com/