Sot është shqiptarja më e njohur në gjithë botën, plot 24 vite më parë, e gjeni dot cila është (FOTO LAJM)

Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha është një ndër emrat më të lakuar në mbarë botën, e cila na ka bërë krenarë anë e mbanë botës me talentin e saj.

Këngëtarja nuk ka nguruar asnjëherë të tregojë rrënjët e saj, të kërcej valle, të flasë shqip apo edhe të mbështes artistët e vendit tonë para miliona e miliona ndjekëvse të saj.

Herë pas here, Bebe bëhet nostalgjike ku publikon foto nga fëmijëria e saj, njësoj si kjo foto me flokë të zeza dhe brune ku ajo është vetëm 8 vjeç.

Këngëtarja ka ruajtur të njëjtat tipare të ëmbla edhe në ditët e sotme dhe dukshëm dallon se është ajo. Gjithashtu duhet theksuar, megjithese jeton larg orgjines se saj, here pas here nxjerr video apo foto te cilat kane te bejne me vendin tone.