Mbrëmja e sotme e BBV ka nisur si asnjëherë më parë, me në studio të zbrazët e me moderatoren Arbana Osmani të veshur me të zeza.

Arbana Osmani dhe produksioni vendosën ta ndajë me banorët lajmin e sulmit ndaj Top Channel mesnatën e së dielës, në mënyrë që edhe ata të vendosin, nëse duan ta vijojnë këtë rrugëtim, apo ta ndërpresin.

Në fotot e mëposhtme gjenden reagimet e banorve të tronditur nga ky lajm./albeu.com.