Sot bën jetën e “shfrenuar” mes luksit, s’do ta besoni si duket Xhisiela Maloku që bëri bujë vite më parë (FOTO LAJM)

Ju kujtohet Xhisiela Maloku?! Një nga emrat më të diskutuar në vitin 2018. Vajza nga Fushë Kruja, asokohe vetëm 25 vjeç, akúzoi ish-të dashurin e saj Rexhep Rraja se e kishte dhúnúar. Ajo deklaroi se ai e përndiqte, madje e kishte dhúnuar dhe djègúr me cigare në një dhomë hoteli.

Reagimi i shoqërisë ishte shumë i madh dhe i menjëhershëm, pasi Rexhepi ishte djali i Rrahman Rajës, deputetit të PS. I çuditshëm ishte dhe fakti që pa kaluar 24 orë, vajza tërhoqi denoncimin duke deklaruar se kishte shpikur. Ajo mori fajin mbi vete, ndërsa opinioni publik krijoi idenë se Xhisiela ishte kërcënuar, prandaj tërhoqi padinë.

Kanë kaluar 4 vite nga ajo periudhë, Xhisiela ka ndryshuar totalisht, aq sa nuk do e njihni, ofíceri që i mori dëshminë u largua duke fituar azil, ndërsa Rexhep Rraja bëri 3 muaj búrg. Sot Xhisiela jeton mes luksit. Ështe gjithe kohen ne udhetime ku nuk ngurone te tregoje orat dhe mjetet e shtrenjta me te cilat shetit. Gjithashtu ajo tregon ne rrjetet sociale edhe buqetat me lule qe surprizohet here pas here nga dikush, qe nuk e ben publik./albeu.com/