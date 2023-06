Për Klea Hutën dhe Elgit Dodën, kjo do jetë një ditë shumë e veçantë, pasi do të martohen. Çifti së bashku me familjarët dhe miqtë kanë udhëtuar në jug të vendit, ku do të mbahet ceremonia.

Nga postimet në rrjetet sociale vihet re se festa ka nisur mbrëmë pas mesnate, ku ata kanë pritur ditëlindjen e djalit të tyre, Krid, i cili bëri 3 vjeç.

Ndërkohë se fundi kanë dalë edhe pamjet si duket Klea Huta si nuse dhe nuk kishte dyshim se do duket një yll.