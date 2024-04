‘Skemat’ e largimit/ E pret koncerti jashtë, Roberti: S’duroj dot, do iki nga Ferma Vip

E teksa qëndronte në oborr me Albanon, Robert Berisha, një prej konkurrentëve më simpatikë të formatit ‘Ferma VIP’, ka thënë se ka marrë një ‘vendim të papritur’.

Kjo pasi ai është shprehur se do të deklarohet dhe do të largohet prej formatit, sepse e ka të vështirë qëndrimin më gjatë në atë shtëpi, teksa ‘justifikohet’ se i mungon vajza.

Rikujtojmë se mbrëmjen e djeshme, ka qarkullluar një njoftim teksa lidhej me një koncert që Roberti do të zhvilloj më datë 13.04.2024 me këngëtaren e njohur Xhensila Myrtezaj.

Ky njoftim ngriti dyshime të mëdha kudo në rrjet, pasi si do të jap Roberti koncert më 13 prill kur ai është brenda shtëpisë së ‘Ferma VIP’?

Po siç duket këto dyshime e morën përgjigjen tani, teksa Roberti së bashku me skemat e tij e ‘nxorri kokën’.