“Skandaloze”, Megi Pojani e lidhur me litar dhe e shtrirë përtokë në prapaskenat e Top Channel (VIDEO)

Megi Pojani ka publikuar së fundmi një video në llogarinë e saj në Instagram ku pretendon se një nga konkurrentet e DëST e ka lidhur në dhomat e ndrrimit.

Atë e gjen balerini i saj ku dhe fati i tij nuk dihet si shkon në fund të videos.

Patjetër që ky është një “mini film”, i inskenuar nga Megi dhe Jurgen për të përcjellë mesazhin se janë më të mirët dhe konkurrentët e tjerë mund ta mposhtin vetëm duke i bërë keq.

“Skandaloze çfarë ndodh ne prapaskenat e DWST . Dhe me duhet te vendos buzeqeshjen time fallco ne skene dhe te shtirem sikur cdo gje eshte ok. Me fal Jurgen Bala qe te perfshiva ne gjithe kete. Nuk e meriton”, shkruan Megi./albeu.com/