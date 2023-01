S’kam bukë për të ushqyer fëmijët”, motra e Georgina-s së Ronaldos: Nuk e di pse nuk më duan

Motra e Georgina Rodriguez përmendet shpesh si referencë për Ivana Rodriguez, por në fakt partnerja e Cristiano Ronaldos ka dhe një motër tjetër për të cilën flitet pak ose aspak. Patricia, motra e dytë e modeles argjentinase, mund të jetojë një jetë komode, por nuk ndodh kështu. Me tre fëmijë dhe që tre vjet nuk flet me Georgina dhe Ivana, ajo jeton me shumë vështirësi financiare dhe mezi arrin të marrë para për të blerë ushqime, siç pranoi në një intervistë për programin “Espelho Público”, në kanalin spanjoll Antena 3.

Babai i Patricia dhe Gio kishin lidhje me nënat e tyre në të njëjtën kohë dhe kur nëna e Patricias vdiq, babai u vu në paraburgim për një kohë. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, nëna e Georgina vendosi ta fuste motrën e vajzës së saj në një jetimore kur ajo ishte vetëm 11 vjeç.

Patricia shpjegoi se kishte një fëmijëri shumë të vështirë, të karakterizuar nga shumë probleme financiare dhe shumë nevoja emocionale. Aktualisht, motra e Georgina de Rodriguez jeton me minimalizëm në shtëpi dhe kuzhina shërben edhe si dhomë gjumi, me dy dyshekë të shtrirë në dysheme.

“Nuk e kuptoj pse nuk duan të dinë për mua. Kujtimet më kanë mbetur, ato janë motrat e mia dhe nuk e kuptoj pse nuk duan të dinë asgjë. Nuk e kuptoj, nuk e di nëse janë sepse janë me vjen turp,” tha Patricia.

Në të njëjtën intervistë, Patricia raportoi për situatën e vështirë në të cilën ndodhej, madje duke pranuar se kishte nevojë për ndihmë nga fqinjët për të ngrënë, si dhe për të ushqyer tre fëmijët e saj.