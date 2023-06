S’ka vend për dyshim, ndarjen e Olsit dhe Eglit e vërtetoi mbrëmë dasma e Kleas dhe Elgitit (FOTO LAJM)

Prej kohësh ndarja e Olsi Bylykut dhe Egli Takos ka zënë një vend kryesorë në mediat rozë.

Ishte AlbEu.com i cili njoftoi ndarjen e çiftit, por për të gjithë dyshuesit dasma e Klea Hutës dhe Elgit Dodës i “vuri vulën”.

Olsi Bylyku është shfaqur në dasëm vetëm, ndërkohë që Egli ka treguar përmes Instagramit se ndodhet në Tiranë.

Kujtojmë se kjo e fundit ka patur një shoqëri mjaft të ngushtë me Klea Hutën, por duket se ndarja me Olsin ka sjellë edhe ndarjen e shoqërisë mes tyre.Por nuk dihet nëse mungoi ftesa e çiftit për Eglin, apo kjo e fundit e pa të arsyeshme të mos marrë pjesë në të njëjtin event me ish-partnerin e saj./albeu.com/