“S’jam e lumtur që fëmija im duhet të lind në Shqipëri”, Einxhel bën kërkesën publike ndaj shtetit shqiptar për Dj Dagz

Me rastin e 110 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë ditë këngëtarja Dua Lipa mori nënshtetësinë shqiptare.

Por nisur nga kjo Einxhel Shkira ka bërë një reagim të gjatë në profilin e saj në Instagram ku shprehet se këto pashaporta duhet të jepen edhe për kosovarët. Ajo madje shprehet se nuk është e lumtur që fëmija i saj duhet të lind në Shqipëri dhe mund të udhëtoj vetëm me Einxhel.

Madje moderatorja e quan marketing internacional dhënien e nënshtetësisë për Dua Lipën.

“Motrat, vëllezërit, grat dhe burrat tanë nga Kosova trajtohen njëoj me dikë nga Ghana apo Zimbabve”, thotë ajo mes të tjerash.

Postimi i plotë:

Një nga dëshirat e Dj Dagz, Dj Pm, madje edhe Fifit kanë shprehur ishte se ishin të gatshëm të hiqnin dorë nga çmimi i madh nësi je pej pashaporta shqiptare! S’po them që të jepen 2 milion pashaporta, por do ishte mirë që motrat, vëllezërit, grat dhe burrat tanë nga Kosova të mos trajtohen njëoj me dikë nga Ghana apo Zimbabve!

Mendoj se ka ardhur koha që politika Shqipëria dhe politikat e saj të nënshtetësis të krijonë lehtësim për këtë kategori aplikuesish. Jam e lumtur dhe krenare që Dua Lipa u pajis me të njëjtën pashaportë si unë dhe pse do e ket sa për simbolik se me pashaportën britanike do të kalojë në aeroport nesër. Por s’jam e lumtur që fëmija im duhet të lind në Shqipëri që të mund të lëviz me mua lirisht. Apo në Kosovë që të mos lëviz do kurrë me mua së bashku me Dagz. Mendoj se kjo kategori e ka me urgjente këtë dokumet pavarsisht dëshirës së shtetit tonë për marketing internacional nëpërmjet Duas, le të mos i harroj këta hallexhinjtë e tjerë”.