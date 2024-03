Silvi për Romeon: Me të dashurohesh edhe si mashkull

Silvi është një nga banorët më të rinjë që i bashkuar shtëpisë së “Big Brother Vip”. Ndonëse kishte krijuar një përshtypje ndryshe nga jashtë, Silvi ka shprehur vlerësim për disa nga banorët të cilët i ka njohur më mirë në “BBV”. Në një bisedë me Rozën ai ka shprehur simpatinë për Romeon, tek i cili shikon tiparet e një miku të mirë.

Biseda e plotë:

“Lisi duhet të ndiqte lojën e vetë brenda. Shiko çfarë ndodh me Romeon, me Romeon mund të dashurohesh si mashkull. Edhe si çun mund të dashurohesh me të në kuptimin e shoqërisë. E do si shok, si…pra e ke parasysh Fatjonin, ai kishte parimet e veta. Unë personalisht tek një shok dua këto parime,“-u shpreh Silvi.