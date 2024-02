“Si nuk të vjen zor”/ Debat mes Françeskës dhe Gazit

Mesdita e sotme në ‘Big Brother Vip’ ka vazhduar me debate. Teksa po qëndronin në oborrin e shtëpisë, Françeska ‘thumbon’ Heidin me një koment që kishte dhënë Gazi, sipas së cilit e vetmja lojë që ajo po bën është lidhja me Romeon.

Ish konkurrentja e ‘Grande Fratello’ e ka pyetur personalisht Gazin nëse mendon një gjë të tillë, ndërsa ky i fundit i është drejtuar më pas Françeskës duke i thënë se nuk është mënyra e duhur për të thënë diçka të tillë për shoqen e tij, duke e cituar atë gabim.

Biseda e plotë në videon më poshtë: