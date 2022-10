Ish-banorja e “Big Brother VIP”, Beniada Nishani ka pranuar publikisht lidhjen e dashurisë. Mirëpo, ajo nuk ka dhënë detaje për djalin që ka në krahë, duke zgjedhur që identitetin ta mbajë privat.

“Është një djalë simpatik po vetëm simpatik kaq. Nuk mund të them që është as italian as shqiptar pasi ka udhëtuar shumë edhe… shqiptar. Boll tani”, u shpreh Beniada.

Ndërkohë, pak kohë më parë Edi Manushi zbuloi se modelja është e lidhur me një avokat në Itali, por ajo nuk konfirmoi asgjë.