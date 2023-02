Shqipja e “Përputhen” e acaruar pse nuk e kanë ftuar në BB VIP: Unë i djeg klikimet, numëroj miliona

Nuk janë të paktë personazhet e “Përputhen” që i bashkohen spketakleve të ndryshme televizive. Të shumtë i janë bashkuar edhe Big Brother VIP duke u përballur me paragjykimin se nuk janë VIP-a.

Por ajo që nuk është përfshirë në BBV është Shqipe Hysenaj, fenomeni i “Përputhen 2”, në të njëjtin edicion me Tean.

Ndjekësit e kanë pyetur se pse nuk është bërë pjesë dhe Shqipja është përgjigjur se nuk ka marrë ftesën.

“Nuk më ka ardhur ftesë dhe ofertë as te i Kosovës, as te i shqpërisë…. Kisin hall mos i digjeshin klikimet dhe se mos shkonin 3 milion subscriber me mua. Por më keq më ka ardh nga Kosova se vjet e mora ftesën nga Ben Blushi”, shkruan ajo.

Ish-konkurrentja e Përputhen ka treguar mbështetjen për banorin më të ri, Bledi Manen të cilin e ka mik./albeu.com/