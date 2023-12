“Shoku im, u rrite”, Jul Deda emocionon me urimin në ditëlindjen e të birit: Jam babai më krenar…

Sot është një ditë e veçantë për aktorin e humorit Julian Deda. Djali i tij, Mateo feston ditëlindjen dhe s’kishte si të mungonte urimi i ngrohtë i babi Julit.

Aktori ka postuar disa foto me të birin në ‘Instagram’ ku zbulon edhe njëherë dëshirën dhe talentine tij për futbollin dhe në krah të së cilave shkruan:

“Shoku im, u rrite. Nuk do e zgjas shume, e di se nuk i ke qejf fjalet e teperta, por di te them se jam babai me krenar ne bote, qe kam nje djale si ti. U befsh 100 vjeç Kampion! T’du shume..! ❤️”

Kujtojmë se pak ditë më parë familja e Jul Dedës humbi njeriun e shtrenjtë, për ta dhe gjithë shqiptarët, aktorin e mirënjohur Zef Deda./albeu.com/