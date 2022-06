“Shokët nuk të dolën zot”, Noizy reagon pas publikimit të videos ku godet me grushte Clevion: Jam me tradita (FOTO LAJM)

Gjatë ditës së djeshme, nëpër media rozë e rrjete sociale është shpërndarë një pjesë nga sherri i reperit, Rigels Rajku i njohur si “Noizy”, me ish-anëtarin e grupit TBA, Klevio Ahmetaj i njohur me nofkën “Cllevio Serbiano” apo “Hudra”.

Dyshja kishte reaguar mbrëmë përmes rrjetit social “Instagram”, ku kishin thënë disa fjalë për rastin, teksa Cllevio kishte dhënë versionin e tij të ngjarjes.

Ndërsa, sot ishte Noizy ai që shkroi disa rreshta për ndodhin e ndjeshme. Kujtojmë, që edhe Noizy reagoi para pak minutash duke shkruar: “Mos ma merr mirësjelljen tim për dobësi, gëzoj respekt nga e gjithë bota dhe shpeshherë anashkaloj njerëz pa tru dhe moral.

Por kjo s’do të thotë asnjë moment që mund ta teprosh deri në pikën ku ti kushdo qofsh të ofendosh familjen time ose familjarët e rrethit tim, jam djalë me tradita dhe zakone shqiptari. Ju lutem mos e harroni kurrë këtë gjë. Jeta vazhdon”, shkroi Noizy.

Pas këtyre fjalëve erdhi reagimi i Cllevios, i cili shkroi se Noizy e kishte lënë atë më pasoja, e që më pas publikoi video ku shihej me lot në sy.

Ndërsa, i menjëhershëm ishte edhe përgjigja e Noizyt, ku tha se shokët e kishin prerë në besë Cllevion që sipas tij kishin ardhur për video.

“Ju siguroj që vetëm nuk ka qen.. Por 4 makina plot me cuna… Qe vetëm 2 veta i dolën zot. Në besë e kanë pre shokët e vet që kishin ardh me bo video gjith me telefona ndor”, shkroi fillimisht.

Madje, Noizy pati edhe disa fjalë pasi Cllevio i kërkoj falje.

“E kemi pa sa her ka kerku falje dhe mbas 30 minutash prap tu sha. I kemi pa të gjitha… kto lajkat sua ble kush”, përfundoi ai.