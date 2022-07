Shkëlqen në ekran, por Marina Vjollca “zhgënjen” fansat nga kuzhina (VIDEO)

Jemi mësuar ta shohim në ekran duke prezantuar, duke aktruar, por edhe në rolin e balerinës, mirëpo në rolin e kuzhinieres Marina Vjollcën s’e kemi parë kurrë. Moderatorja bukuroshe e “Klanifornia” ka veshur përparësen e shefes dhe ka gatuar pizza në kushte shtëpie, por ja që gjërat s’kanë shkuar edhe aq mirë.

Në fakt pasi të shihni videon, do të bindeni që gjërat s’kanë shkuar fare mirë. Se çfarë recete ka ndjekur nuk e dimë, por duke parë formën e çuditshme të saj nuk jemi edhe aq kuriozë të dimë më shumë. Marina nuk është vetëm në kuzhinë. E ëma, Maria, ndodhet me të dhe siç kuptohet nga të qeshurat e të dyjave, ky eksperiment në kuzhinë dështoi me sukses. Ka gjithmonë një herë të dytë!