“Shih Luizi, ka shkuar e ja ka thënë me vrap”, Gerti-Oltës: Shkove 36 vjeç, si nuk e le mashtrimin

Dita e sotme ka nisur me debat për Olta Gixhairn dhe Gerti Koxhën. Ky i fundit i thotë aktores së njohur është 36 vjeçe dhe bën si ‘vajzë kopshti’.

Nga ana tjetër, Olta i thotë modelit që të mos flasë me të me këtë gjuhë, por sërish Gerti vijon i thotë ‘a nuk të vjen zor?”.

Pjesë nga biseda:

Gerti: Si nuk e le njëherë mashtrimin Olta

Olta: Shih Luizi, ka shkuar e ja ka thënë me vrap

Gerti: Ishin duke bërë zhurmë dhe i them Oltës ‘uleni zërin, mos bëni zhurmë’. Se kur vij unë te shtrati e bëj zhurmë me atë dërrasën më thua, të paktën mbaj të njëjtin standard. E mirë tha, edhe vazhdoi. Edhe kalova unë e ika, kaq ishte muhabeti. Po pse mashtron moj burrneshë se je 36 vjeçe, i bën gjërat si me qenë vajzë kopshti, a nuk të vjen zor

Olta: Jo me mua këtë gjuhë, stop

Gerti: Po je 36 vjeçe, pse mi bën gjërat sy për sy

Olta: Mos fol me mua fare

Gerti: Duhet me të ardhur zor që bën kështu gjërash