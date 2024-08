Sherri i Noizy-t me Tiktok-erin e njohura nga Peja, vjen reagimi i klubit

Dje në media u raportua për një përleshje mes dy grupeve në Sancy Club në Pejë, e cila përfshinte edhe reperin e njohur Noizy. Në përgjigje të këtyre raportimeve, një reagim ka ardhur dhe nga menaxherët e klubit. Në një intervistë për ata sqaruan se incidenti i përmendur ka ndodhur jashtë ambientit të klubit dhe nuk ka asnjë lidhje me aktivitetet brenda tij.

Ata theksuan se: “Sancy Club ka përcjellë me shqetësim raportimin e bërë në disa media, ku shkruhet mbi një incident të një artisti në ambientet e diskotekës sonë. Duke qenë se i detyrohemi publikut, dëshirojmë të sqarojmë se rasti i përleshjes mes personave të raportuar në media ka ndodhur jashtë ambientit të Sancy Club në Pejë dhe jo brenda diskotekës. Ne sigurojmë të gjithë mysafirët tanë se siguria brenda Sancy Club është 100% e garantuar, ashtu si në çdo mbrëmje tjetër”.

Menaxheri theksoi se Sancy Club nuk merr përgjegjësi për ngjarjet që ndodhin jashtë ambienteve të tij, pasi ato janë jashtë kompetencave të sigurisë së klubit. Hetimet për rastin kanë nisur nga Prokuroria Themelore e Prishtinës.

“Është inicuar rast për këtë çështje. Policia është në fazën e grumbullimit të provave. Jemi në pritje për gjeturat e Policisë. Prokurori i shtetit, pasi të marrë gjeturat e Policisë, do veprojë në përputhje me dispozitat ligjore”, tha Nikçi. Ky incident, ndonëse i ndodhur jashtë Sancy Club, ka ngritur shqetësime në lidhje me sigurinë në ambiente të ngjashme dhe thekson rëndësinë e mbajtjes së një mjedisi të sigurt për të gjithë vizitorët.