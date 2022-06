Shakira vesh “fustanin e hakmarrjes” që dikur e veshi Lady Diana

Të gjitha tabelat ishin aty, por ne nuk e imagjinonim vërtet. Shakira po na jepte të gjitha sinjalet kur u largua nga Festivali i Filmit në Kanë 2022 e veshur me atë fustan të zi spektakolar. Në rast se jetoni nën një shkëmb, Shakira sapo njoftoi ndarjen e saj nga Gerard Pique pas afro 12 vitesh lidhje.

Thashethemet filluan të marrin përsipër bisedën e përgjithshme në fund të majit, por raportet e mëtejshme konfirmuan se ata kanë qenë në telashe për të paktën tre muaj.Në fakt emisioni ‘Mamarazzis’ në Youtube i drejtuar nga Laura Fa dhe Lorena Vazquez bëri të ditur historinë dhe shtoi se çifti ka qenë i ndarë për tre muajt e fundit.

Një pabesi e supozuar nga qendërmbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique, është ndoshta shkaku i kësaj ndarjeje mes dy personazheve publike. Megjithatë, nuk ka asgjë të konfirmuar nga asnjëra palë në lidhje me këtë version.

Por shenjat janë të gjitha aty, ndoshta më e madhja është fustani i zi mbresëlënës i Shakirës nga festivali i filmit në Kanë në maj.

Arsyeja pse ky është quajtur “fustani i hakmarrjes” ka një histori të tërë pas saj, Princesha Diana ishte e freskët pas një skandali me ish-bashkëshortin Princ Charles.Pasi u njoftua lidhja e tij me Camila Parker-Bowles në vitin 1994, Princesha Diana mori pjesë në Gala të Vanity Fair e veshur me një fustan të bukur të zi që është jashtëzakonisht i ngjashëm me atë të Shakirës.

Edhe pse kjo mund të jetë një rastësi, ajo përshkruan në mënyrë të përsosur personalitetin e grave.Jo vetëm gratë, por edhe burrat, veçanërisht kur ata thjesht u tradhtuan. Liria që Ladi Di ndjeu për të veshur këtë fustan pas skandalit që goditi mediat, është e njëjta liri që ndjeu Shakira teksa ishte në Kanë.

Duhet të kishim parë shenjat kur Shakira po tërhiqte një lëvizje të Princeshë Dianës nga libri i saj i lojërave. Nëse nuk e dini se për çfarë po flasim, na lejoni të shpjegojmë pse kjo është një tundje e qartë me kokë për të ndjerën Lady Diana.