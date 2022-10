Sëmundja ia ndërpreu karrierën, partnerja e aktorit të famshëm ndan videon prekëse të tij me vajzat (VIDEO)

Pak kohë më parë i madhi Bruce Willis u tërhoq nga bota e aktrimit, pasi bëri të ditur se vuante nga një sëmundje e quajtur efazi. Efazia është një çrregullim gjuhësor i shkaktuar nga dëmtimi në një zonë të caktuar të trurit që ndikon në aftësinë për të komunikuar, si dhe në shumë aftësi të tjera njohëse.

Bashkëshortja e tij, Emma Heming Willis, ka postuar një video prekëse në Instagram me aktorin, dy vajzat e tyre dhe veten e saj në disa momente nga jeta e përditshme familjare.

“Ne nuk besojmë në perfeksion, por vera e vitit 2022 ishte më afër perfeksionit”, ka shkruar ajo në përshkrimin e videos.

Videoja është e mbushur me pamje të familjes duke shijuar ditët e verës në pyll. Aktori është plotësisht i përkushtuar ndaj familjes së tij.

Ndonëse videoja është e mbushur me pamje të lumtura nga jeta e tyre, ajo i lë fansat me një shije të hidhur në gojë. Ata e dinë me siguri se nuk do të kenë më kurrë mundësinë të shikojnë aktorin e tyre të preferuar në produksione të reja.