Sara akuzon Bardhin se i ka prishur punë në lojën e saj: Më kundërshto, dua të më lësh keq (VIDEO)

Gjatë mbrëmjes së djeshme, Sara dhe Bardhi, kanë diskutuar për lojën brenda “Big Brother Vip3”, lidhur me lojën Brenda në shtëpi, ku Sara i kërkon llogari Bardhit se ai i ka prishur lojën.

Sipas Sarës, Bardhi i ka prishur shumë punë në lojën që ajo bën dhe i kërkon që ai ta kundërshtojë me fakte dhe ta nxjerrë keq.

Bardhi nuk preferon të japë asnjë koment, në lidhje me kërkesën e Sarës.

Sara: “Sepse dhe ti vetë e di që shumicën e rasteve ose më ke prishur punë ose më ke shpërqendruar”.

Bardhi: “E sigurt”?

Sara: “Mos ma kthe me pyetje më kundërshto me fakte. Unë dua të më kundërshtosh me fakte, unë dua të më lësh keq tani, dua të më nxjerrësh bllof. Më nxirr bllof”.