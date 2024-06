“Sakrifikova që ti të mos zvarritëshe si kërmilli, do ta ç’bllokojë këngën se jam burrë” – reagon sërish ish-menaxheri i Taynës

Ish-menaxheri i Taynës, Rinor Hykolli, ka reaguar sërish për problemet që ka pasur me këngëtaren pas largimit nga ‘label’-i i tij.

Ai tha fillimisht që ia ka bllokuar këngën e re “Si ai”, të cilën e solli ditën e djeshme (e hënë) në platformën e saj në YouTube.

Pas një prononcimi për Telegrafin, ish-menaxheri ka bërë një reagim edhe në rrjete sociale.

Në postimin e tij të gjatë në Instagram, ka shkruar për rrugëtimin në karrierë me artisten, derisa në fund i ka uruar edhe suksese.

Veç kësaj, Hykolli thotë se do t’ia ç’bllokojë këngën për t’ia dëshmuar që është burrë, ndonëse do të vazhdojnë me procedurat e tjera.

Më poshtë ua sjellim postimet e Hykollit në Instagram