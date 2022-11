Sa vjeç bën sot? Bes Kallaku feston ditëlindjen, urimi emocionues i Xhensilës e bëri të ndihet i bekuar (FOTO LAJM)

Aktori shumë i dashur i publikut, Bes Kallaku feston sot ditëlindjen. Këtë vit bëhn 37 vite jetë për Besin.

Nuk mund të mungonte një urim shumë i ndjerë nga Xhensila Myrtezaji për partnerin në këtë ditë.

“Gëzuar Ditën e Lindjes Burri që është, dhe do jete ne krahun tim pergjithmone!

Ne kemi dhe do kemi “Uljet & Ngritjet “tona por do perballojme cdo test kohe si gjithmone.

Ne fund te çdo dite ajo çfare dua eshte “perqafimi yt”.

Dua te shoh ty kur mbyll syte per te fjetur, dhe dua qe duart tona te rrine te shtrenguara nderkohe qe ne fleme.

Nuk te premtoj qe do kete “DIELL” gjithmone ,por te premtoj Dashurine,besnikerine dhe perkushtimin tim…

Te premtoj qe do jem ketu per te te degjuar,per te ngritur dolli se bashku dhe per te qene “familja jone ” deri ne frymen e fundit!

GEZUAR BURR! GEZUAR SHOK! GEZUAR BABI ME I MIR NE BOTE,GEZUAR BES KALLAKU! TE DUA”, shkruan Xhensila.

Ky urim e ka bërë Besin të ndihet edhe njëherë i bekuar nga marrëdhenia e tyre e shëndetshme.

“Nuk jam me fat, jam i bekuar!!! ❤️”, ka komentuar ai.