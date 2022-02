Sa qenka rritur, Greg Rama poston fotot e pazakonta me Zahon (FOTO LAJM)

Djali i madh i kryeministri Edi Rama, Greg Rama është mjaft aktiv në rrjetet e tij social duke postuar foto nga përditshmëria e tij, por edhe shprehje të ndryshme.

Si rrallëherë, Gregu ka preferuar të publikojë disa “Selfie” mjaft interesante me Zahon, i cili duket se është rritur shumë.

Vëllezërit kanë pozuar me efektet e “Snapchat-it”, fillimisht me mjekës dhe më pas me syze.

“Duke mësuar pak nga snapchat me Zahon”, ka shkruar Gregu në një nga fotot komike të publikuara prej tij. /albeu.com