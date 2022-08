Sa diferencë kanë në moshë dhe si janë njohur, Iva Tiço flet si rrallëherë për vështirësitë me partnerin

Gazetarja Iva Tiço prej kohësh është në një lidhje dashurie me një partner të huaj. Megjithatë ajo ka vendosur ta mbajë partnerin e saj larg syrit të medias duke mos e zbuluar identitetin e tij.

Së fundmi ajo ka bërë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në “Instagram”, ku u pyet nëse ka pasur vështirësi në komunikim me partnerin, duke marrë parasysh se ai nuk është shqiptar.

“A ka qenë i vështirë komunikimi me bashkëshortin në fillim (jo në shqip)?”, e pyet ndjekësja.

Iva Tiço zbuloi në përgjigjen e saj se komunikimi me bashkëshortin e saj është ende i vështirë, duke marrë parasysh natyrën e saj.

“Është akoma i vështirë, sidomos për një natyrë si e imja që i kam gjërat të lidhura me të folurën, komunikimin dhe që i kushtoj vëmendje ngjyresave të fjalëve herë pas here bëhem shumë nervoze kur nuk e them dot me fjalë atë që kam në mendje në gjuhën tonë’, shkruan gazetarja e njohur.

Një tjetër ndjekës është kurioz se sa vite diferencë ka Iva Tiço me partnerin e saj. Ajo ka zbuluar se ai është vetëm një muaj më i madh.