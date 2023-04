Rudina Dembacaj ka ndarë të bijën nga babai? Ish-bashkëshorti hedh akuza të forta: Kam 1 vit pa e parë

Pas divorcit me babin e vajzës së saj, Rudina Dembacaj u komentua gjatë në media për marrëdhënien e mirë që kishte ruajtur me ish-bashkëshortin për hir të Viktorias. Por jo për gjatë. Marrëdhënia e mirë mes ish-çiftit nuk zgjati shumë dhe më pas doli “në skenë” partnerja e re e Aleksit, Marisa.

Për Marisën kemi folur disa herë, më sakt për “thumbat” që Marisa hedh herë pas here në rrjet për Rudina Dembacajn duke lënë te kuptohet se aktorja ka krijuar një mure mes vajzës dhe babait të saj.

Këtë e ka konfirmuar edhe Aleksi në një postim së fundmi ka lënë të kuptojmë që Rudina nuk e lejon ta takojë Viktorian dhe se ka një vit pa e parë nga afër.

“Një vit pa të puthur. Do të rritesh e do të sqaroj gjëra që nuk ia uroj askujt.Më ka marrë malli,”-shkruan ish-partneri i Rudinës në Instagram krahas një fotoje me të bijën.

Më herët në ditën e lindjes së Viktorias, edhe partnerja e re e Aleksandrit, Marisa bëri një urim për vogëlushen në rrjetet sociale, duke e forcuar idenë e mallit dhe duke shkruar: “Gëzuar ditëlindjen dashuria jonë. Sa keq më vjen që me muaj po humbim kaq shumë kujtime. 09.04.2022. Më ka marr malli të përqafoj. Të duam”.

Nuk dihet si qëndron e vërteta, nëse Rudina e lejon ish-partnerin ta takojë të bijën apo jo. Pritet një sqarim edhe i aktores për ndjekësit e saj, të cilët janë kuriozë të dinë se ç’ka ndodhur mes të dyve. Sakaq Rudina Dembacaj është e martuar me Mark Frrokun.